Nashik Vidhan Sabha Election 2024 : गर्दी नियंत्रणासाठी अतिरिक्त फौजफाटा; अर्ज दाखल करण्यासाठी उमेदवारींच्या रॅली

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी सोमवारी (ता. २८) इच्छुकांकडून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी भाऊगर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शहर पोलिसांकडून कडेकोट पोलिस बंदोबस्ताचे नियोजन करण्यात आले आहे. रॅलीद्वारे शक्तिप्रदर्शन करीत येणाऱ्या इच्छुकांच्या रॅलीसमवेतही पोलिस बंदोबस्त राहणार आहे. यासाठी सरकारवाडा, भद्रकाली पोलिस ठाण्यांना अतिरिक्त मनुष्यबळ देण्यात आले आहे. (nomination papers from aspirants to file their applications for assembly elections )