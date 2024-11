Nashik News : शहरातील 434 कर्मचाऱ्यांना नोटिसा; निवडणुकीचे काम नको म्हणणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीचे काम करण्यास टाळाटाळ करीत असलेल्या शहरातील तब्बल ४३४ कर्मचाऱ्यांना निवडणूक शाखेने नोटीस बजावली आहे. पुढील दोन दिवसांत त्यांना उत्तर द्यावे लागणार आहे. समाधानक उत्तर न दिल्यास त्यांना निवडणुकीचे काम करावे लागेल, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी बुधवारी (ता. २०) मतदान होणार आहे. मतदान करण्यासाठी निवडणूक विभागाची कसून तयारी सुरू आहे. (Notices to 434 employees of city including employees who do not want election work )