Nashik News : निर्बीजीकरण होवूनही श्‍वानांची संख्या वाढतीच; 15 वर्षात एक लाखांहून अधिक निर्बीजीकरण गेल्या सहा महिन्यांपासून श्‍वान निर्बीजीकरणाची प्रक्रिया बंद पडल्याने गल्लोगल्ली श्‍वानांचे प्रमाण वाढून चावा घेण्याचे प्रकार वाढले आहे. चावा घेण्याच्या वाढत्या प्रकारामुळे मागील आठवड्यात संपूर्ण शहरात निर्बीजीकरण प्रक्रियेचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. परंतु निर्बीजीकरण होवूनही श्‍वानांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. (number of dogs is increasing Over one lakh sterilization in 15 years )