Diwali Festival 2024 : दिवाळीनिमित्त बाजारात रांगोळीतून रंगांची उधळण; बाजारपेठेत गर्दी

जुने नाशिक : अवघ्या काही दिवसांवर आलेल्या दिवाळीनिमित्त बाजारपेठा विविध साहित्यांनी सजल्या आहेत. यातच सणानिमित्त प्रत्येक घरासमोर काढण्यात येणाऱ्या रांगोळीमुळे घराला एक वेगळीच शोभा प्राप्त होत असते. त्यामुळे यंदा दरवर्षीप्रमाणे विविधरंगी रांगोळी आणि तयार रांगोळी छापे विक्रीस आले आहेत. विविध रंगांमुळे रांगोळीच्या रंगांची जणू बाजारात उधळण होत असल्याचे भासत आहे. प्रत्येक सणाला घराचे अंगण रांगोळीने सजविले जाते. (On occasion of Diwali market is bursting with colors from Rangoli )