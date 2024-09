नाशिक : लोकसभा निवडणुकीत कांदा निर्यातबंदीचा महायुतीला जोरदार फटका बसल्याने सावध झालेल्या महायुतीने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्यातबंदी खुली करण्याचा निर्णय घेतला. निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेल्या या निर्णयाचा कितपत फायदा होईल, विधानसभा निवडणुकीच्या निकालातूनच स्पष्ट होणार आहे. (Decision to lift onion export ban in backdrop of assembly elections)