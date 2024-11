Nashik Vidhan Sabha Election : उमेदवारी देताना लाडक्या बहिणी ‘सावत्र’च; जिल्ह्यात केवळ 17 महिलाच निवडणुकीच्या रिंगणात

विकास गामणे ः सकाळ वृत्तसेवा

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात लाडकी बहीण अग्रभागी आहे. तथापि प्रमुख राजकीय पक्षांनी मात्र लाडक्या बहिणींना उमेदवारी देताना हात आखडता घेतला आहे. प्रत्यक्षात बोटावर मोजण्याइतक्या पक्षांनी महिलांना उमेदवारी दिली आहे. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यात राजकीय पक्षांकडून नऊ महिलांना अधिकृत उमेदवारी मिळाली आहे. तब्बल आठ अपक्ष अशा एकूण १७ महिला रिंगणात आहेत. (17 women are in assembly election fray in district )