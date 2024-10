Nashik Rain Orange Alert : जिल्ह्यात आज ऑरेंज, उद्यापासून येलो अलर्ट

नाशिक : काही दिवसांच्‍या विश्रांतीनंतर परतीचा पाऊस शहरासह जिल्ह्यात पुन्‍हा बरसतो आहे. शनिवारी (ता.१९) दुपारी ढगांच्‍या गडगडाटासह पावसाला सुरवात झाली. सायंकाळी उशिरापर्यंत संततधार सुरु होती. दरम्‍यान रविवारी (ता.२०) नाशिकला ऑरेंज अलर्ट असून, त्‍यापुढील दोन दिवस येलो अलर्ट जारी केला आहे. सप्‍टेंबर अखेरीपासूनच परतीच्‍या पावसाने दमदार हजेरी लावली होती. परंतु गेल्‍या काही दिवसांपासून आकाश निरभ्र राहात होते. (Orange alert in district today and Yellow alert for tomorrow )