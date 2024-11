Nashik News : तहसीलदारांविरोधात फौजदारी कारवाईचे आदेश; राज्य माहिती आयुक्तांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना

नाशिक : शहरातील त्र्यंबकेश्वर रोडवरील पोलिस अकादमी (पीटीसी) समोरील ६२ एकर जागा बिल्डरांना वाटप केल्याची कागदपत्रे आणि संचिका महसूल विभागाच्या दप्तरातून गहाळ झाल्याप्रकरणी तहसीलदारांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य माहिती आयुक्तांच्या नाशिक खंडपीठाचे आयुक्त भूपेंद्र गुरव यांनी नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिल्याने महसूल विभागात एकच खळबळ उडाली आहे. (Order of Criminal Action against Tehsildars State Information Commissioner Instructions to District Collectors )