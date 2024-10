Nashik Stray Dog : भटक्या कुत्र्यांची पंचवटीत दहशत; शनी चौकात पिसाळलेल्या कुत्र्याचा अनेकांना चावा

नाशिक : पंचवटीतील अनेक भागात भटक्या कुत्र्यांची संख्या बेसुमार वाढली आहे. शनी चौकात शनिवारी (ता. १९) पिसाळलेल्या कुत्र्याने अनेकांना चावा घेतल्याने भटक्या कुत्र्यांची दहशत सगळीकडे वाढली आहे. पंचवटीतील सरदार चौक, शनी चौक, नाग चौक, गणेशवाडी, जुना आडगाव नाका, म्हसरूळ परिसरातील किशोर सूर्यवंशी मार्ग, कन्सारा माता चौक आदी भागात गेल्या काही दिवसांपासून भटक्या कुत्र्यांची संख्या बेसुमार वाढली आहे. (Panchavati terror of stray dogs Many people were bitten by dog that was crushed in Shani Chowk )