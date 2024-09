Nashik News : पालक-शिक्षकांनी सजग राहावे, नागरिकांनी पुढे यावे; ‘गुड टच ॲण्ड बॅड टच’ विषयावर परिसंवादातील सूर

Nashik News : लहान बालकांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. यात पोलिस प्रशासन जबाबदारी पार पाडत आहे. मात्र, पालक, शाळा, शिक्षक, मुख्याध्यापकांनी सजग राहण्याची गरज आहे. तसेच नागरिकांनी पुढे येण्याची गरज असल्याचा सूर ‘गुड टच ॲण्ड बॅड टच’ विषयावर परिसंवादातून निघाला. नाशिक विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, इस्पॅलियर स्कूल, असोसिएशन ऑफ नाशिक स्कूल यांच्याकडून बुधवारी (ता.४) गंगापूर रोडवरील शंकराचार्य हॉल येथे विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या सुरक्षा विषयक उपाययोजनांबाबत परिसंवाद आयोजित केला होता. (Parents and teachers should be alert for Good Touch and Bad Touch for student )