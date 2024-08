Nashik News : 'अभिनव भारत’ वास्तूच्याविकासाचा मार्ग मोकळा; जिल्हा न्यायालयाने मनाई आदेश केला रद्द

Nashik News : क्रांतिकारकांचे केंद्र राहिलेल्या शहरातील तिळभांडेश्वर लेन येथील अभिनव भारत मंदिर या वास्तूच्या विकासासाठी अंतरिम मनाई आदेश नाशिक जिल्हा न्यायालयाने मंगळवारी (ता.२०) रद्द केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अभिनव भारत मंदिर या वास्तूचा शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटन विकास विभागाकडून ही वास्तू जतन करण्यासाठी विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Paving way for development of Abhinav Bharat Vastu )