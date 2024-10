Nashik News : पवननगर पोलिस चौकीची दुरवस्था; शासकीय वाहन धूळखात, चौकीचा फलक नादुरुस्त

Phatka-Tutka plaque of Pawannagar police post. In the second photo, the vehicle is covered in dust. esakal

नाशिक : सिडको परिसरातील पवननगर भागामध्ये अस्तित्वात असणाऱ्या पवननगर पोलिस चौकीची दयनीय अवस्था झाली आहे. दाट लोकवस्तीच्या तसेच मुख्य बाजारपेठेत असणाऱ्या या पोलिस चौकीला ग्रहण लागल्याचे चित्र दिसून येते. परिसरातील अनेक नागरिक या ठिकाणी आपल्या समस्या घेऊन येतात, परंतु या पोलिस चौकीची झालेली दुरवस्था बघता आपली समस्या कोणाकडे मांडायची, असा प्रश्न येथील कर्मचाऱ्यांना पडतो.