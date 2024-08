Shravan 2024 : तिसऱ्या सोमवारी त्र्यंबकला खासगी वाहनांना ‘नो एन्ट्री’; श्रावणाचे नियोजन

Shravan 2024 : बारा ज्योतिर्लिंगामध्ये समाविष्ट असलेल्या त्र्यंबकेश्वरला तिसऱ्या श्रावणी सोमवारी भाविकांची होणारी गर्दी लक्षात घेता खासगी वाहनांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. भाविकांना महामंडळ किंवा सिटीलिंकच्या बसनेच प्रवास करावा लागणार आहे. त्यासाठी महामंडळासह सिटीलिंकनेही जादा बस उपलब्ध करण्याचे नियोजन झाले आहे. फेरीच्या मार्गावर साध्या वेशातील पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. (Planning of no entry Shravan for private vehicles in Trimbak on third Monday)