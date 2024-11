PM Modi in Nashik : पंतप्रधानांच्या सभेसाठी शहर पोलिस सतर्क; आयुक्तालयातील बैठकीत कडेकोट बंदोबस्ताचे नियोजन

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. जिल्ह्यातील महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी येत्या शुक्रवारी (ता.८) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नाशिकला येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पोलिस यंत्रणा सतर्क झाली असून, सुमारे तीन हजार पोलिस अधिकारी - अंमलदारांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. या दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांकडून प्रतिबंधात्मक कारवाई होणार आहे. (Planning of tight security in city police vigil commissionerate meeting for Prime Minister meeting )