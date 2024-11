PM Modi in Nashik : नाशिकमध्ये 8 नोव्हेंबरला पंतप्रधान मोदींची सभा

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी दिवाळीनंतर मोठ्या नेत्यांच्या सभा होणार आहेत. महायुतीतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नाशिकमध्ये येत असून, येत्या ८ नोव्हेंबरला त्यांच्या जाहीर सभेचे नियोजन केले जात आहे. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रावसाहेब दानवे, माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याही सभा घेण्याचे नियोजन आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी ४ नोव्हेंबरला उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची अंतिम मुदत आहे. (PM Modi meeting in city on November 8 for assembly election )