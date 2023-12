By

Nashik Police Alert : सोशल मीडियाचा जसा गैरवापर होऊ शकतो, तसाच त्याचा वापर चांगले उपक्रम वा माहिती समाजामध्ये प्रसारित करण्यासाठी होतो आहे. अनेकदा सोशल मीडियावरील पोस्ट वा व्हिडिओमुळे अनेकांना न्यायही मिळाला आहे.

नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयाचे ‘एक्स’ या सोशल मीडियावर अकाऊंट असून, नेहमीच त्यावर संदेश, दिनविशेेष वा महापुरुषांना अभिवादन केले जाते. गेल्या काही दिवसात या सोशल मीडियाचा वापर शहर पोलिसांकडून राबविल्या जात असलेल्या उपक्रमांची व कारवाईची माहिती प्रसारित करण्यासाठी होतो आहे.

एवढेच नव्हे तर, त्यावर आलेल्या नाशिककरांच्या प्रतिक्रियांनाही तात्काळ प्रतिसाद शहर पोलिसांकडून मिळू लागल्याचे तो नेटकऱ्यांमध्ये चर्चेचा विषय झाला आहे. (Nashik Police active on social media Nashikkar post getting immediate response news)

नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालय सोशल मीडियावरील अनेक प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे. अलिकडच्या काळामध्ये सोशल मीडियावरील ‘एक्स’ (ट्वीटर) हे नेटकऱ्यांसाठी व्यक्त होण्याचे एक अत्यंत प्रभावी माध्यम झाले आहे.

यावर राष्ट्रीय, राज्यपातळीवर नेतेमंडळी, अधिकाऱ्यांसह सर्वसामान्यही व्यक्त होत असतात. याच माध्यमांवर नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयाचेही हॅण्डल आहे.

या हॅण्डलवर आयुक्तालयाच्या संबंधित विभागाकडून केलेल्या कारवाईची माहिती, दिनविशेष अन्‌ महापुरुषांच्या अभिवादनाचे संदेश प्रसारित केले जात होते. परंतु, नवनियुक्त पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी जबाबदारी घेतल्यापासून एक्सवरील नाशिक पोलीसांच्या हॅण्डलचा रंगरुपात बदल झाला आहे.

आयुक्तालयाने सध्या नाशिकमध्ये झिरो टॉलरन्स ही मोहीम शहरात राबवित आहेत. त्या अनुषंगाने गेल्या आठवडयात सलग दोन दिवस कोम्बिंग आणि ऑल ऑऊट ऑपरेशनच्या माध्यमातून टवाळखोर, रोडरोमिओ, मद्यपी, गर्दूल्ले यांच्याविरोधात थेट कारवाईचा बडगा उगारला.

त्याचप्रमाणे, वाहतूक नियमांची सर्रासपणे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाईचा बडगाही उगारला. पोलिसांनी या कारवाईचे व्हिडिओच एक्सच्या माध्यमातून व्हायरल केले.

तसेच, विविध कारवाई करण्यासंदर्भातील नाविण्यपूर्ण व्हिडिओही या हॅण्डलवर पोस्ट केले आहे. आयुक्तालयाच्या हॅण्डलवरील व्हिडिओंना नाशिककरांकडून चांगला प्रतिसादही मिळतो आहे. तसेच या हॅण्डलवर नाशिककर पोस्ट करीत व्यक्तही होत आहेत.

पोस्टला लागलीच प्रतिसाद

नाशिक पोलीसांच्या एक्स हॅण्डलवरील कारवाईच्या पोस्टला नाशिककरांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. काही नाशिककरांनी त्यावर शहरातील कोणत्या परिसरात गुंडागर्दी आहे, अशाठिकाणी नेमक्या कोणत्या वेळेत पोलीस गस्ती असायला हवी अशा स्वरुपाचे रि-पोस्ट केले.

त्यावर आयुक्तालयाने तात्काळ दखल घेत त्याच दिवसापासून अंमलबजावणीही सुरू केल्याचे स्पष्ट केले. अशा अनेक प्रकारच्या नाशिककरांच्या पोस्टला शहर पोलिसांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.