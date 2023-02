Nashik Police Commissioner | परिस्थितीनुरूप ‘खाकी’चा रंग बदलतो : पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे

नाशिक : नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अर्थात एनएसडी सारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोच्च संस्थेने नाशिकमध्ये दर्जेदार नाटकांचे सादरीकरण करून नाशिककरांसाठी पर्वणी उपलब्ध करून दिली. येथे आल्यानंतर या पर्वणीचा आनंद घेण्याची संधी मिळाली.

अन्यथा पोलीसांना वेगवेगळ्या कामांमध्ये व्यस्त राहावे लागते. परिस्थितीनुरूप त्यांच्या ‘खाकी’ चा रंग दाखवावा लागतो, असे प्रतिपादन नाशिकचे पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी केले. (Nashik Police Commissioner Ankush Shinde color of khaki changes according to situation news)

भारतरंग महोत्सवात सहा दिवसांपासून कालिदास कलामंदिर येथे सुरू असलेल्या नाट्य महोत्सवाची गुरुवारी (ता. २४) सांगता झाली. याप्रसंगी ते बोलत होते. व्यासपीठावर युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते प्राजक्त देशमुख, भारंगमचे समन्वयक सुरेश गायधनी आदी उपस्थित होते.

प्रसंगी प्राजक्त देशमुख यांनी संगीत सुवर्णतुला या नाटकाच्या विविध आठवणी सांगितली. ते म्हणाले, संगीत नाटकाची परंपरा संगीत देवबाभळी असेल किंवा संगीत सुवर्णतुला या नाटकांच्या माध्यमातून जोपासली जात आहे.

दरवर्षी १० शहरांमध्ये हा महोत्सव आयोजित केला जातो. मात्र, पुढील वर्षी नाशिकमध्ये पुन्हा हा महोत्सव व्हावा, अशी विनंती त्यांनी केली. सुरेश गायधनी यांनी महापालिकेचे आभार व्यक्त केले. तसेच, सहभागी सर्व कलाकारांचा सत्कार प्रमुक अतिथींच्या हस्ते करण्यात आला.

संगीत सुवर्णतुला या तीन अंकी नाटकाने भारतरंग महोत्सवाची सांगता झाली. भगवान श्रीकृष्ण यांच्या रुक्मिणी व सत्यभामा या दोन पत्नीसह नारद कशा पद्धतीने कळ लावतात. श्रीकृष्ण हे कशा पद्धतीने त्यांची समजूत काढताना हे या नाटकातून दाखवण्यात आले आहे.