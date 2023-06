Gutkha Selling Ban: टपरीचालकांनो खबरदार गुटखा विकाल तर...! प्रतिबंधित गुटख्यांची विक्री राजरोस सुरू

Gutkha Selling : शहरातच नव्हे तर राज्यात प्रतिबंधित गुटखा विक्रीला बंदी आहे. असे असतानाही आत्तापर्यंत शहर पोलिसांनी ठिकठिकाणी छापे टाकून लाखोंचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त केला आहे.

तरीही शहरातील टपऱ्यांवर चोरीछुप्यारितीने प्रतिबंधित गुटख्यांची विक्री राजरोस सुरू आहेत. त्याप्रमाणे, शहरात गेल्या आठवड्यापासून शाळा- महाविद्यालयांची घंटा वाजल्याने परिसर गजबजतो आहे.

त्याचबरोबर, शहरातील शाळा-महाविद्यालयापासून काही अंतरावर असलेल्या टपऱ्याही अचानक गजबजू लागल्या आहेत.

मात्र, पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी शहर गुन्हे शाखेच्या अमलीपदार्थविरोधी पथकाला गुटखा विक्री करणाऱ्या टपऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले असून, पथकामार्फत शहरातील टपरीचालकांवर धडक कारवाई केली जाणार आहे. (Nashik Police Commissioner Ankush Shinde ordered anti narcotics squad of city crime branch to take action against gangs selling gutka)

शहरासह राज्यात गुटखा विक्री करण्यास प्रतिबंध आहे. असे असले तरी शहरात ठिकठिकाणी गुटख्यांची छुप्या मार्गाने राजरोस विक्री चालते. गेल्या काही दिवसात शहर पोलिसांनी छापे टाकून लाखोंचा प्रतिबंधित गुटख्याचा साठाही जप्त केला आहे.

मात्र तरीही प्रतिबंधित गुटख्यांची विक्री थांबलेली नाही. त्यामुळे शहरातील सुरू असलेल्या टपऱ्यांवर आता पोलिसांकडून लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. तसे, संकेतच थेट पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी दिले आहेत.

लगतच्या राज्यातून नाशिकमध्ये प्रतिबंधित गुटखा आणला जाऊन काही ठराविक व्यापाऱ्यांकडे साठा केला जातो. साठा केलेला गुटखा शहरातील किराणा दुकानदार, पानटपरीचालक, चहा टपरीचालकांकडे पोच केला जातो.

या टपऱ्यांवर माहितीच्या ग्राहकांना प्रतिबंधित गुटख्याच्या पुड्या अव्वाच्या सव्वा भावाने विकल्या जातात. या गुटख्यापासून कर्करोगासारखा असाध्य आजार जडत असतानाही शौकीन या गुटख्याच्या पुड्या अव्वाच्या सव्वा दराने खरेदी करतात.

त्यामुळे, पोलिस आयुक्तांच्या आदेशान्वये शहर गुन्हे शाखेच्या अमलीपदार्थविरोधी पथकाकडून शहरातील टपऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. तसेच थेट गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्याचेच आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे गुटखा विक्री करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

शाळांनजीकच्या टपऱ्यांवर लक्ष

गेल्याच आठवड्यापासून शाळा सुरू झाल्याने परिसर पुन्हा गजबजला आहे. तसेच शाळेपासून काही अंतरावर असलेल्या टपऱ्यांही गजबजू लागल्या आहेत. या टपऱ्यांवरही प्रतिबंधित गुटख्यांची विक्री केली जात असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

शालेय मुलांमध्येही प्रतिबंधित गुटखा खाण्याची क्रेझ वाढली आहे. असे पाहता, या टपऱ्यांवरही पोलिसांकडून बारकाईने लक्ष ठेवून कारवाई केली जाणार आहे.

"प्रतिबंधित गुटखा अमलीपदार्थच आहे. त्यामुळे या प्रतिबंधित गुटख्याची विक्री रस्त्यालगतच्या टपऱ्यांवर होत असेल तर त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश अमलीपदार्थविरोधी पथकाला दिले आहेत. यामुळे युवकवर्ग नशेच्या आहारी जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे गुन्हे दाखल करण्याचेच आदेश दिलेले आहेत." - अंकुश शिंदे, पोलिस आयुक्त.