Nashik Police: शहरभर आजपासून चोख नाकाबंदी! वाहतूक शाखेकडून होणार ‘ड्रंक ॲण्ड ड्राइव्ह’ची कारवाई

नाशिक : थर्टी-फस्टच्या पार्श्वभूमीवर मद्यपान करून वाहन चालविणारे आता शहर पोलिसांच्या रडारवर आहेत. अशाप्रकारे मद्यपान करून वाहने चालविणाऱ्यांविरोधात ड्रंक ॲण्ड ड्राईव्हनुसार दंडात्मक कारवाई करीत गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत.

त्यासाठी शहर वाहतूक शाखेकडून उद्यापासून (ता.२९) आयुक्तालय हद्दीमध्ये सुमारे ५० पेक्षा अधिक ठिकाणी नाकाबंदी करीत कारवाई केली जाणार आहे.

मद्यपान करून वाहन चालविल्यास १० हजार रुपयांचा दंड आकारला जातो. (Nashik Police Complete blockade across city from today Drunk and drive action to be taken by RTO transport department news)