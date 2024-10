Nashik Police : आपली जात अन्‌ धर्म फक्त खाकी; 125 व्या प्रशिक्षणार्थी उपनिरीक्षकांच्या तुकडीचा दीक्षांत सोहळा

police Convocation ceremony of 125th batch of Trainee and Sub Inspectors esakal

नाशिक : पोलिस दलामध्ये प्रामाणिकपणा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे प्रशिक्षण घेतल्यानंतर कर्तव्य बजावित असताना, महिला, बालकांसंदर्भातील गुन्हे संवेदनशिलतने हाताळले पाहिजे, असे सांगतानाच, सध्या समाजामध्ये धर्म आणि जातीचे स्तोम माजले आहे. अशा स्थिती आपणीह जातीचे न माजविता, आपली जात अन्‌ धर्म फक्त खाकी असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य दहशतवाद विरोधी विभागाचे अपर पोलिस महासंचालक नवल बजाज यांनी केले. (police Convocation ceremony of 125th batch of Trainee and Sub Inspectors )