Nashik Political : राज्‍यातील बदललेली राजकीय समीकरणे नाशिक मध्य विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेससाठी आशा पल्‍लवीत करणारी आहेत. २०१९ आणि २००९ मध्ये काँग्रेसचे उमेदवार दुसऱ्या, तर २०१४ च्‍या निवडणुकीत तिसऱ्या स्‍थानावर राहिले आहेत.

त्‍यामुळे शिवसेना (ठाकरे गट) आणि काँग्रेसच्‍या आघाडीतून सत्ताधाऱ्यांची बिघाडी होऊ शकते. दुसरीकडे शिवसेना व आता राष्ट्रवादीतील बंडखोरीतून निर्माण झालेली युती सत्ताधारी भाजपसाठी फायद्याची ठरु शकते. बंडखोरी व पक्षांच्‍या आघाडीवर निकाल प्रभावित होण्याची शक्‍यता आहे. (Nashik Political Failure depends on alliance After change in political equation Congress hopes have been dashed)

नाशिक मध्य विधानसभा मतदारसंघामध्ये दोन टर्मपासून भाजपच्‍या प्रा. देवयानी फरांदे यांनी गड राखला आहे. २०१४ मध्ये मनसेचे तत्‍कालीन आमदार वसंत गिते यांचा पराभव करताना त्‍यांनी मतदार संघात प्राबल्‍य राखले होते.

गेल्‍या साधारणतः तीन निवडणुकांमध्ये मतदारसंघात दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकावर काँग्रेस उमेदवार राहात असल्‍याने आगामी निवडणुकीत चुरस वाढणार आहे. २००९ मध्ये मनसेच्‍या वसंत गिते यांचा विजय झालेला असताना काँग्रेसच्‍या डॉ. शोभा बच्‍छाव दुसऱ्या क्रमांकावर तर शिवसेनेचे सुनील बागूल तिसऱ्या स्‍थानी होते.

२०१४ मध्ये मनसेचे वसंत गिते दुसऱ्या, काँग्रेसचे शाहू खैरे तिसऱ्या स्‍थानी होते. या निवडणुकीत शिवसेनेचे अजय बोरस्‍ते चौथ्या, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विनायक खैरे पाचव्‍या स्‍थानी होते. २०१९ च्‍या निवडणुकीत काँग्रेसच्‍या डॉ. हेमलता पाटील दुसऱ्या स्‍थानी होत्‍या.

मनसेचे नितीन भोसले तिसऱ्या, वंचित बहुजन आघाडीचे संजय साबळे चौथ्या स्‍थानी होते. या मतदारसंघातून काँग्रेसकडून निवडणुकीस सामोरे गेलेले सर्व उमेदवार आजही या भागात पक्षाची ताकद आहेत.

तर मनसेचे वसंत गिते यांच्‍यासह सुनील बागूल हे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या पक्षात आहेत. व अजय बोरस्‍ते हे शिवसेना (शिंदे गट) यांचीही प्रबळ दावेदारी असणार आहे. मतदारसंघात राष्ट्रवादी पक्षातून गजानन शेलार यांचा प्रभाव असून, ते अजित पवार यांच्‍या गटातील मानले जातात.

त्यामुळे भाजप- शिवसेना (शिंदेगट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांची संयुक्‍त युती त्‍यांच्‍या उमेदवाराला येथून तारू शकते. दुसरीकडे शिवसेना (ठाकरे गट) आणि काँग्रेसची आघाडी होऊन त्‍यांना जर वंचित बहुजन आघाडीचेही बळ मिळाल्‍यास भाजपचा विजयरथ रोखला जाऊ शकतो.

या मतदार संघातून विद्यमान आमदार देवयानी फरांदे यांच्‍यासह काँग्रेसच्‍या डॉ. हेमलता पाटील, डॉ. शोभा बच्‍छाव, शाहू खैरे यांच्यासह राहुल दिवे, शिवसेना (ठाकरे गट) यांचे वसंत गिते, सुनील बागूल, शिवसेना (शिंदे गट) अजय बोरस्‍ते यांच्‍यासह मनसेकडून नितीन भोसले किंवा भोसले कुटुंबातील इतर सदस्‍यांचे आव्‍हान ठरु शकेल.