Nashik Political : पुढील वर्षे निवडणुकांचे राहणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या मैदानावर चौकार- षटकार मारण्यासाठी राजकीय जमीन भुसभुशीत केली जात आहे. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने राजकीय पक्ष सरसावले आहेत.

भाजपच्या मंडळाकडून पंतप्रधान मोदी मोहिमेची वाहवा करताना चांद्रयान मोहीम लोकांसमोर देखाव्यांच्या रूपाने मांडली गेली आहे, तर काँग्रेसला भारत जोडो अभियानाच्या माध्यमातून मिळत असलेली संजिवनी लोकांपर्यंत देखाव्यांच्या माध्यमातून पोचविली जात आहे. (Nashik Political Imprint of Politics on Scenes Add India by Congress Chandrayaan campaign by BJP)

पुढील वर्षाच्या एप्रिल- मे महिन्यात लोकसभा निवडणुका होणार आहे. त्यापूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व तेलंगण या चार राज्यांच्या निवडणुका होणार आहे.

राजकीय पक्षांचे सर्वे लक्षात घेता लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकादेखील एकाच वेळी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे.

निवडणुकांचा हा माहौल असल्याने गणेशोत्सवात लोकांसमोर राजकीय अजेंडा घेऊन राजकीय पक्षांचे मंडळे देखाव्यांच्या स्वरूपात अवतरणार आहे.

भाजपकडून चांद्रयान मोहिमेचे कौतुक करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली कामे देखाव्यांच्या स्वरूपात मांडली जात आहे, तर काँग्रेसला भाजपच्या केंद्रातील सत्ताकाळात झालेला भ्रष्ट्राचार व भारत जोडो अभियान हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे वाटतं असल्याने त्याअनुषंगाने देखावे उभारले जात आहे.

शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाकडून मात्र राज्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर चित्र मांडण्यात आले. शिवसेनेच्याच शिंदे गटाने सव्वा वर्षातील कामे लोकांसमोर मांडण्याचे ठरविले आहे. मनसेकडून पारंपरिक देखावे उभारले जात आहे.