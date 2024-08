Nashik News : पेसा क्षेत्रात 80 शिक्षकांना पदस्थापना; सेवानिवृत्त शिक्षकांना संधी

Nashik News : राज्यातील आदिवासी (पेसा) क्षेत्रातील म्हणजे तब्बल १३ जिल्ह्यांतील शिक्षक भरती न्यायालयीन प्रकरणांमुळे रखडली असल्याने शिक्षण विभागाने आता यावर कंत्राटी शिक्षक भरतीचा मार्ग काढत अर्ज मागविले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाला ८० निवृत्त शिक्षकांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. या शिक्षकांना पेसा क्षेत्रात पदस्थापना देण्यात आल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांनी दिली. (Posting of 80 teachers in professional sector Opportunity for retired teachers )