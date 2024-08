Nashik Assembly Election : स्वपक्षातील इच्छुकांकडून अपयशावर बोट; इच्छुकांचे लोकसभेतील प्रगतिपुस्तक ठरणार महत्त्वाचे

Nashik Assembly Election : सर्वच राजकीय पक्षाकडून विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू असताना इच्छुकांचे लोकसभा निवडणुकीतील प्रगतिपुस्तक महत्त्वाचे ठरणार आहे. इच्छुक ज्या भागात वास्तव्यास आहे. त्या भागात पक्षातील उमेदवारांना किती मतदान झाले, यासंदर्भातील बूथनिहाय लेखाजोखा पक्षाच्या वरिष्ठांकडे पोचविले जात असल्याने पक्षांतर्गत निर्माण झालेल्या स्पर्धेने निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात रंगत चढताना दिसून येत आहे. ( Lok Sabha election progress book of aspirants will be important )