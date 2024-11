Nashik Crime : शहर-जिल्ह्यातून 20 सराईत तडीपार; परिमंडळ दोनच्या उपायुक्तांकडून प्रतिबंधात्मक कारवाई

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या दरम्यान शहर आयुक्तालयाच्या हद्दीत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये वा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आयुक्तालयाच्या परिमंडळ दोनमध्ये प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे. या कारवाईनुसार सराईत २० गुन्हेगारांना शहर-जिल्ह्यातून तडीपार केले आहे. आयुक्तांच्या या कारवाईमुळे रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले आहेत. (Preventive action by Deputy Commissioner tadipaar two in 20 criminal from city and district)