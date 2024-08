Nashik Garlic Rate Hike : मालेगावी लसूण तीनशेपार! गृहिणींचे बजेट कोलमडले

Nashik Garlic Rate Hike : वर्षभरापूर्वी शंभराला पाच किलो मिळणारा लसूण सध्या तीनशेपार गेला आहे. येथील बाजारात लसणाची आवक घटल्याने भावात तेजी आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून लसणाला चांगला भाव मिळत आहे. लसणाचे भाव वाढल्याने गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे. नवीन लसूण येईपर्यंत भाव तेजीत राहणार असल्याचा व्यापाऱ्यांचा अंदाज आहे. येथील भाजीपाला बाजारात लसणाची आवक घटल्यामुळे सहा महिन्यांपासून लसूण दोनशे रुपये किलेच्या पुढे गेला आहे. (price of garlic is rising due to decrease in arrival of garlic in market )