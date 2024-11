Nashik PM Modi Speech : काँग्रेसकडून ओबीसींमध्ये भांडणे लावण्याचे कारस्थान; पंतप्रधान मोदींचा हल्लाबोल

Prime Minister Narendra Modi greeting the voters at the rally held at Modi Maidan in Tapovana on Friday. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









नाशिक : ज्या राज्यात काँग्रेसची सत्ता आहे, ते राज्य अधोगतीला गेले असून, काँग्रेसने तेथे दिलेली आश्‍वासने पाळली नाहीत. आर्थिक संकटात आल्याने कर वाढविले जात आहेत. सत्तेसाठी काँग्रेस दलित, आदिवासी आणि ओबीसींमध्ये भांडणे लावत आहे. कुबड्यांच्या मदतीने चालणाऱ्या परजीवी काँग्रेसला देशाने नाकारले असून, ती आता ऑल इंडिया राहिली नाही, असा घणाघात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. ( Prime Minister Modi attack on Congress conspiracy to create conflict among OBC community )