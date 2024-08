Nashik News : एकलहरे- सामनगाव जोडरस्ता होणार स्मार्ट; मंजुरीसाठी महासभेवर प्रस्ताव

Nashik News : स्मार्टसिटीचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण नाशिक शहर असताना आतापर्यंत जुने नाशिकपुरते कामाचे क्षेत्र मर्यादित केलेल्या स्मार्टसिटी कंपनीने शेवटच्या टप्प्यात का होईना शहराच्या बाह्य भागाकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. महापालिका हद्दीतील एकलहरे रोड ते सामनगाव जोड रस्ता स्मार्ट रस्त्या तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रस्ता मंजुरीसाठी महासभेवर प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. (proposal to General Assembly for smart approval of Eklahare Samangaon road )