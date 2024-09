Nashik FDA Raid : ‘सपट चहा’च्या गुदामांवर छापा! FDAची कारवाई; नाशिकमध्ये तपासणी सुरू

मुंबई/नाशिक : अन्न व औषध प्रशासन गुप्तवार्ता विभागाने (एफडीए) राज्यात विविध ठिकाणी सपट चहाच्या गुदामांवर छापासत्र राबवत मोठ्या प्रमाणावर चहाचा साठा जप्त केला. विभागाने मोठ्या प्रमाणावर कीटकनाशके असल्याच्या संशयावरून सपट चहाचे नमुने विश्लेषणासाठी घेतले होते. दरम्यान, नाशिक येथील कंपनीच्या गुदामांवर छापे टाकण्यात आले आहेत. (Raid on the warehouses of Sapat Tea by FDA)