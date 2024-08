Nashik News : श्रावण सरींसह सुर्यनारायणाचे दर्शन; आठवड्यापासून पावसाचा जोर ओसरला

Nashik News : ऑगस्‍ट महिन्‍याला सुरवात होताच मुसळधार पावसाने हजेरी लावली होती. प्रदीर्घ कालावधीपासून पावसाची प्रतीक्षा करत असलेले नाशिककरदेखील जोरदार पावसामुळे सुखावले होते. जोरदार हजेरी लावल्‍यानंतर आता पावसाने विश्रांती घेतली आहे. रविवारी (ता.११) काही मिनिटांसाठी श्रावण सरी बरसल्‍यानंतर दुपारी दोननंतर सुर्यनारायणाचे दर्शन नागरिकांना घडले. गेल्‍या काही दिवसांपासून सातत्‍याने ढगाळ वातावरण राहात असल्‍याने सूर्य झाकोळला गेला होता. ( rain stop in city from five days )