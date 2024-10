Nashik NMC Encroachment : रविवार कारंजा ते शिवाजी रोड मनपातर्फे अतिक्रमण निर्मुलन मोहीम

जुने नाशिक : दिवाळीनिमित्त मेनरोड बाजारपेठेत रस्त्यावरील अतिक्रमण वाढल्याने दिवाळी खरेदीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. बुधवार (ता.२३) याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’ मध्ये प्रसिद्ध झाले. त्याची दखल घेत महापालिका पश्चिम आणि पूर्व विभागातर्फे रविवार कांरजा, मेनरोड, मुख्य बाजारपेठासह, नेहरू गार्डन, शिवाजी रोडपर्यंत भागात अतिक्रमण मोहीम राबविण्यात आली. रस्त्यावरील अनधिकृत हॉकर्स आणि दुकानदारांचे अतिक्रमण काढण्यात आले. (raviwar Karanja to Shivaji Road encroachment clearance campaign by Municipal Corporation )