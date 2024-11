Nashik Vidhan Sabha Election 2024: बंडोबांना थंड करण्यासाठी जिवाचे रान; भाऊ-दादाच्या विनवणीपासून ते साम-दाम-दंडाचे अस्त्र

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीनिमित्त महायुती व महाविकास आघाडीमध्ये बंडखोरी झाल्याने बंडखोरांना माघारी घेण्यासाठी अधिकृत उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांकडून जिवाचे रान केले जात आहे. केंद्रीय ते गाव पातळीपर्यंत नेत्यांपासून ते नातेवाइकांपर्यंत असे माघारीचे सर्वच साम-दाम-दंडाचे शस्त्र वापरले जात आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी महायुती व महाविकास आघाडीमध्ये जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच ठिकाणी बंडखोरी झाली आहे. (Rebellion has taken place in almost all places of district in Mahayuti and Maha Vikas Aghadi for assembly elections )