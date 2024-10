Nashik Central Vidhan Sabha Election : राहुल दिवे, हेमलता पाटलांची बंडखोरी; ‘नाशिक मध्य’मधून उमेदवारी करण्यावर ठाम

नाशिक : महाविकास आघाडीच्या जागावाटपात नाशिक मध्य मतदारसंघ उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाच्या वाट्याला गेल्याने नाराज झालेल्या काँग्रेस इच्छुकांनी थेट बंडखोरी करण्याची तयारी सुरू केली आहे. प्रदेश प्रवक्त्या हेमलता पाटील उमेदवारीवर ठाम असल्याचे सांगत, रिंगणात उतरणार आहेत. सचिव राहुल दिवे यांनी कार्यकर्त्यांचा निर्धार मेळावा बोलवला असून, यात उमेदवारीची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. (Rebellion of Rahul Dive and Hemlata Patil adamant on contesting from Nashik central )