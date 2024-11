Nashik Onion : कांद्याला साडेसहा हजारांचा विक्रमी भाव; नाशिक जिल्ह्यातील विविध समितीमधील चित्र

नाशिक : जिल्ह्यातील विविध बाजार समिती व खासगी मार्केटमध्ये शुक्रवारी (ता.८) उन्हाळ कांद्याला साडेसहा हजारांचा विक्रमी भाव मिळाला. नामपूर येथील बाजार समितीच्या आवारात शुक्रवारी उन्हाळ कांद्याला सहा हजार २७० रुपये, तर करंजाड उपबाजार आवारात सहा हजार ६५०, तर कुपखेडा (ता. बागलाण) येथील मोसम कृषी खासगी मार्केटमध्ये सहा हजार ३४० रुपये प्रतिक्विंटल असा सर्वोच्च, तर पात हजार ७०० रुपये असा सरासरी भाव मिळाला. (record price of six thousand for onions various committees of district )