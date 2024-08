Nashik News : येवल्यात सिंचन क्षेत्रात होणार वाढ; साडेतीन कोटींच्या निधीतून 29 बंधाऱ्यांची दुरुस्ती

Nashik News : मतदारसंघातील २९ बंधाऱ्यांची दुरुस्तीसाठी ३ कोटी ६० लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. लवकरच या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती होणार असून, येवला मतदारसंघातील सिंचन क्षेत्रात वाढ आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गाला मोठा फायदा होणार आहे. (Repair of 29 teams with fund of three crore in yeola Irrigation )