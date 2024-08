Nashik News : निवृत्त मुख्याध्यापकाकडून दिव्यांग महिलेसोबत अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न

Nashik News : बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचार प्रकरण गाजत असतानाच नाशिक पंचायत समितीतील शिक्षण विभागात कामानिमित्त आलेल्या निवृत्त मुख्याध्यापकाकडून दिव्यांग कर्मचारी महिलेसोबत अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या प्रकरणावर आक्रमक झालेल्या प्रहार जनशक्ती संघटनेने शुक्रवारी (ता. ३०) पंचायत समितीमध्ये गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना घेराव घालत जाब विचारला. (Retired Headmaster attempt to have affair with disabled woman )