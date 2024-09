Nashik News : रस्त्यातील ढापे ठरताहेत जीवघेणे! जुने सिडको परिसर विविध समस्यांच्या विळख्यात

नाशिक : जुने सिडको परिसरातील बडदे नगर ते कालिका पार्क या खोडे मळा रस्त्यावरील अनेक जीवघेण्या भूमिगत गटारीवरील ढाप्यांनी जणू आपले तोंडच वर काढलेले दिसून येत आहे. याच ठिकाणी रस्ता दुरुस्तीचे काम सुरू असून मोठे ढापे रस्त्याच्या मधोमध आलेले आहेत. रस्त्याच्या अगदी मधोमध असणारे हे ढापे नागरिकांसाठी जीवघेणे ठरत आहेत. अनेक प्रवासी या ढाप्यांमुळे दुचाकीवरून पडून या ठिकाणी जखमी झाल्याचे रहिवाशांनी सांगितले. (Road Blocks are life threatening at old cidco )