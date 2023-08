Nashik Road Damage: 10 दिवसांत 23 अपघात, अनेक जखमी; इगतपुरीत रस्त्यांची चाळण

Nashik Road Damage : शहरातील रस्त्यांवर गेल्या पाच वर्षांपासून मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. गेल्या दहा दिवसांत तब्बल २३ दुचाकी खड्ड्यात घसरल्या असून, यात दुचाकीस्वारासह महिला, लहान मुलांना गंभीर दुखापत झाली.

ग्रामीण रुग्णालयासह खासगी दवाखान्यात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. एवढे सारे घडत असताना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग त्याकडे डोळेझाक करीत आहे.

अजून किती अंत पाहायचा, अशा संतप्त प्रतिक्रिया वाहनधारकांमध्ये व्यक्त होत आहेत. (Nashik Road Damage 23 accidents in 10 days many injured Sifting of roads in Igatpuri)

शहरातील तीन लकडी पूल ते पंचायत समिती कार्यालय रस्त्यावर तीन किलोमीटरपर्यंत खड्डेच खड्डे झाले आहेत. काही ठिकाणी एक ते दीड फुटाचे खड्डे असून, पावसाच्या पाण्यामुळे खड्ड्यांचा अंदाज येत नसल्याने दुचाकी, रिक्षा व खासगी वाहनांचे मोठे नुकसान होत आहे.

यात १८ हून अधिक दुचाकी व रिक्षांचे नुकसान झाले. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक तीनवरील खड्डे अपघाताला निमंत्रण देत आहेत. मात्र, प्रशासन दोन्ही ठिकाणी कुचकामी ठरल्याने वाहनचालक व नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.

महामार्गावर अपघात झाला, तर ग्रामीण रुग्णालयापर्यंत येण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागतो. रुग्ण आणण्यासाठी रुग्णवाहिका चालकाला तारेवरची कसरत करावी लागते. मात्र, प्रशासन फक्त आश्वासन देते.

मागील दोन महिन्यांपूर्वी रस्त्यावर डांबरीकरण करण्यात आले. मात्र, पावसामुळे ते उखडले आहेत. ठेकेदाराने निकृष्ट काम केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ता कामाची चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.

जागतिक क्रांती दिनासाठी अनेक मंत्र्यांना नाशिकला यायचे होते. त्यांनी महामार्गाचा प्रवास टाळून थेट रेल्वेने प्रवास केल्याने अवघ्या दोन ते अडीच तासांमध्ये ते पोचले. त्यांनी महामार्गाने प्रवास केला असता, तर खड्ड्यांमुळे पाच ते सहा तास लागले असते.

महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे मंत्री व नेत्यांना गेल्या १५ दिवसांत नाशिकला जाण्यासाठी थेट रेल्वेने प्रवास करावा लागला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांचा रस्त्यांचा प्रश्न कसा मिटणार, असा प्रश्न यानिमित्त उपस्थित होतो.