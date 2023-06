Nashik Road Damage: पहिल्याच पावसात डांबरीकरण केलेल्या रस्त्यांवर खड्डे

By

Nashik Road Damage : मागील वर्षीच्या सहाशे कोटींचे डांबरीकरण पावसात वाहून गेल्याचा अनुभव असताना महापालिकेने यंदाही १४० कोटी रस्त्याची कामे घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

महापालिकेने एमएनजीएल कंपनीने शहरभर खोदलेले ११३ किमीच्या रस्त्यांपैकी ७३ किमी रस्त्यांवर खडीकरण तर, ५० किमी रस्त्यावर डांबरीकरण केले आहे.

ज्या रस्त्यांचे डांबरीकरण केले त्याला आताच खड्डे पडण्यास सुरवात झाली असून खडीकरण केलेले रस्ते खचत असल्याचे चित्र बघता यंदाही ठेकेदारांचे च‍ांगभले आहे. अद्याप निम्म्या खोदलेल्या रस्त्यांची डागडुजी झाली नसल्याचे चित्र आहे. (Nashik Road Damage Potholes on tarred roads in first rains)

एमएनजीएल कंपनीकडून शहरभर २४७ किलोमीटरच्या रस्त्यांची खोदाई होणार आहे. त्यात पहिल्या टप्प्यात ११३ किलोमीटर, तर दुसऱ्या टप्प्यात पावसाळ्यानंतर १३३ किलोमीटर रस्त्यांची खोदाई केली जाणार आहे.

गॅस पाइपलाइनसाठी शहरभर कटरने रस्ते खोदणे अपेक्षित असताना कंपनीने रस्ते फोडण्यासाठी थेट पोलकंड चा वापर झाल्याचा आरोप आहे. एमएनजीएल कंपनीने हे खड्डे बुजविण्यासाठी १४० कोटी मनपाला दिले.

परंतु पावसाळा उजाडला तरी अद्याप निम्म्याही खोदलेल्या रस्त्यांची डागडुजी झाली नसल्याचे चित्र आहे. खोदलेल्या रस्त्यांपैकी आतापर्यंत महापालिकेने केवळ ७३ किलोमीटर रस्त्याचे फक्त खडीकरण केले असून, उर्वरित ५० किलोमीटर रस्त्यावर डांबरीकरण केले आहे.

दरम्यान, १४० कोटींपैकी रस्ते दुरुस्तीसाठी १०४. ७४ कोटी तर खडी, मुरूम पुरवठ्यासाठी विभागनिहाय ३५ कोटी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. रिमझिम पावसाने महापालिकेच्या रस्ते दुरुस्तीची पोलखोल केली असून, डागडुजी केलेल्या रस्त्यांवरच मोठमोठे खड्डे बघावयास मिळत आहे.

मागील पावसाळ्याप्रमाणे भरपावसात डांबरीकरण पाण्यात वाहून जाण्याचा धोका आहे आणि नागरिकांना खड्ड्यातून मार्गक्रमण करावे लागल्यास पुन्हा ठेकेदारांचे चांगभले होण्याची शक्यता जास्त आहे.