Nashik Road Damage: कौळाणे फाटा ते गावापर्यंतच्या रस्त्यावर पडले हजारो खड्डे

Nashik Road Damage : कौळाणे फाटा ते गावापर्यंतच्या १७०० मीटर रस्त्यावर हजारो खड्डे पडले आहेत. खड्ड्यांमुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना व वाहनचालकांना त्याचा फटका बसत आहे. रस्त्यावर वाहन चालविणेही जिकरीचे बनले आहे.

पावणे दोन किलोमीटर रस्त्यावर खड्डे पडले असून रस्ताच नसल्याची स्थिती आहे. हा रस्ता तातडीने दुरुस्त व्हावा अशी मागणी परिसरातील शेतकरी व ग्रामस्थ करीत आहेत. (Nashik Road Damage Thousands of potholes fell on road from Kaulane Phata to village nashik news)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांचे जन्मभूमी असलेले कौळाणे गावाला जोडणाऱ्या रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली आहे. या रस्त्याकडे राजकीय नेत्यांनी पाठ फिरवली आहे. गेल्या दोन वर्षापासून रस्त्याची बिकट अवस्था झाली असून दुचाकी चालविणेही मुश्‍कील झाले आहे.

अनेकदा या रस्त्यावर रात्रीच्या वेळेस अपघात होतात. सोनज, टाकळी, मांजरे यांसह विविध गावांना जाण्यासाठी हा एकमेव रस्ता आहे. पावणेदोन किलोमीटर रस्ता खराब असल्याने वाहनचालकांना फेरफटका मारुन जावे लागत आहे.

रस्त्यावर वीटभट्ट्या, दुकाने व शेतकऱ्यांची घरे आहेत. रस्त्यावर नेहमीच वर्दळ असते. शासनाने हा रस्ता लवकरात लवकर दुरुस्त करावा अशी मागणी ग्रामस्थ करीत आहेत.