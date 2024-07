Digging pits with the help of JCB on the road coming out of Girna river basin. esakal

नाशिक Illegal Sand Mining : अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी रस्त्यावर खड्डे; प्रशासनाकडून कारवाई Nashik News : तालुक्यातील लोहणेर-ठेंगोडा गावादरम्यान वाहणाऱ्या गिरणा नदीपात्रातून बेसुमार वाळू उपसा होत असल्याची बातमी प्रकाशित केल्यानंतर महसूल आणि पोलिस प्रशासन ऍक्शन मोडवर आले आहे.