Nashik Crime : जिल्ह्यातून 45 सराईतांची तडीपारी; पोलिस अधीक्षकांचा दणका

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहर-जिल्ह्यात पोलिसांकडून प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जात आहे. त्याअंतर्गत ग्रामीण पोलिसांनी जिल्ह्यातील ४५ सराईत गुन्हेगारांवर तडीपारीची कारवाई केली आहे. पोलिस अधीक्षक विक्रम देशमाने यांच्या या कारवाईमुळे रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी ग्रामीण पोलिसांकडून कडेकोट नियोजन केले आहे. (rural police has taken action against 45 criminals in district )