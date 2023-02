By

चांदोरी (जि. नाशिक) : सायखेडा पोलीस ठाणे हद्दीत शनिवार दिनांक ११ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी सुमारास गंगानगर देवीमंदीरा जवळ गोदावरी नदी पात्रात एका शिर नसलेल्या युवकाचा मृतदेह मिळून आला होता.

यातील अनोळखी मयतास कोणीतरी अज्ञात व्यक्तींनी अज्ञात कारणावरून जीवे ठार मारून त्याचे शिर (मुंडके ) धडावेगळे करून मयताची ओळख पटू नये म्हणून पुरावा नष्ट करण्याचे उद्देशाने शिर कोठेतरी विल्हेवाट करून धड हे गोणपटात टाकून, गोणपट हे तारेने बांधून त्यास गोदावरी नदीपात्रात टाकून दिल्याने मृतदेह हा सायखेडा शिवारात गंगानगर देवीमंदीराजवळ गोदावरी नदी पात्रात मिळून आला होता.

यावरून सायखेडा पोलीस ठाणेस गुन्हा रजि.नं. ३५ / २०२३ भादवि कलम ३०२, २०१ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. (Nashik Rural Police succeeded in uncovering murder case of dead body of headless youth found nashik crime news)

सदर खूनाचे गुन्हयाचे गांभीर्य ओळखून नाशिक ग्रामीण जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्री. शहाजी उमाप व अपर पोलीस अधीक्षक श्रीमती माधुरी केदार कांगणे यांचे मार्गदर्शनानुसार उपविभागीय पोलीस अधिकारी नाशिक ग्रामीण विभाग श्री. अर्जुन भोसले,स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक श्री. हेमंत पाटील तसेच सायखेडा पोलीस ठाण्याचे सपोनि श्री. पप्पू कादरी यांनी पोलीस पथकांसह घटनास्थळास भेट देवून पाहणी केली.

सदर गुन्हयातील मयताच्या शरीराचे निरीक्षण केले असता,त्याचे हातावर गोंदलेले मॉ व हितेश नाव तसेच अंगावरील कपडे, हालातील पिवळ्या रंगावे रबर बॅन्ड यावरून त्याची ओळख पटविण्यासाठी नाशिक ग्रामीण व आयुक्तालय हद्दीतील पोलीस ठाणे, नजीकचे जिल्हे व राज्यांमध्ये तपासयाद्या व प्रसिध्दीपत्रके प्रसारीत करण्यात आली होती.

मयताचे हातात मिळून आलेले पिवळ्या रंगाचे रबरी बॅन्डबाबत स्थानिक बाजारात चौकशी केली असता, प्रामुख्याने नाशिक शहर आणि शहरालगतच्या ओझर, पिंपळगाव,आडगाव परीसरात असे बॅन्ड विक्री होत असल्याची माहीती मिळाली.

तसेच मयताचे शवविच्छेदन अहवालवरून त्यास घटनेच्या चार ते पाच दिवस अगोदर मारण्यात आले असल्याचा अभिप्राय मा. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. हेमंत गांगळे, सिव्हील हॉस्पिटल यांचेकडून प्राप्त झाला होता. त्यावरून पोलीसांनी तपासाची दिशा निश्चित करून नाशिक शहर व ओझर परीसरात मयत इसमाचा शोध सूरू ठेवला होता.

दरम्यान स्थानिक गुन्हे शाखेचे दुस-या पथकाने घटनास्थळ परीसरात मिळुन आलेल्या भौतिक व तांत्रिक बांबीचे अचूक विश्लेषण करून मिळालेल्या माहीतीव्दारे खेरवाडी परिसरातून सदर गुन्हयात संशयीत शरद वसंत शिंदे, वय ३३, रा. खेरवाडी शिवार, ता. निफाड, आलीम लतीफ शेख, वय २०, रा. खेरवाडी, ता. निफाड, दोघे मूळ रा. मानोली, ता. मानवत, जि. परभणी यांना ताब्यात घेण्यात आले.

हेही वाचा : हिंडेनबर्ग अहवालाचा फटका भाजपला भविष्यात बसणार?

ताब्यात घेतलेल्या वरील दोन्ही संशयीतांना विश्वासात घेवून विचारपूस केली असता,ते दोघे खेरवाडी येथील शेतकरी जगदीश संगमनेरे व संदीप संगमनेरे यांचे शेतात सालदार म्हणून शेती काम करत होते.

यातील जगदीश संगमनेरे यांनी मागील महिन्यात पेठ फाटा,नाशिक शहर परिसरातून हितेश नावाचे मजूरास शेती कामकाजासाठी खेरवाडी येथे आपले होते,तेव्हापासून हितेश हा सालदार शरद व आलीम यांचेसोबत शेती काम करत होता.

दिनांक बुधवार ७ फेब्रुवारी रोजी रात्रीच्या सुमारास हितेश व शरद यांचेत मोबाईल घेण्यावरून वाद-विवाद झाले,त्यात हितेश याने शरद व आलीम यास नाशिकवरून पोरं घेवून येतो व तूमचा बेत पहातो अशी धमकी दिल्याचा राग मनात धरून आलीम याने हितेशचे डोक्यात लोखंडी गजाने प्रहार केला, त्यात तो रक्तबंबाळ होवून खाली कोसळून मयत झाला.

याच दरम्यान त्यांचे मालक जगदीश संगमनेरे, संदीप संगमनेरे व जगदीश यांचा मुलगा योगेश संगमनेरे असे त्याठिकाणी आले. त्यावेळी सदर ठिकाणी घडलेला प्रकार पाहून गावात बदनामी होईल तसेच बटाईने करत असलेली शेती जाईल आणि शेती कामास पुन्हा मजूर मिळणार नाही यादृष्टीने मालक जगदीश व संदीप यांचे सांगण्यावरून सालदार शरद याने बाजूस पडलेल्या कु-हाडीने हितेश याचे गळ्यावर व मानेवर घाव घालून त्याचे घड व शीर वेगळे केले.

त्यानंतर हितेश याचे प्रेताची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्यांनी सर्वांनी मिळून मृतदेह व शीर हे वेगवेगळया गोणपटात टाकून, त्यास तारेने बांधून त्यांचेकडील स्विफ्ट कारममधून सायखेडा गावचे दिशेने जावून सायखेडा गावातील गोदावरी नदीवरील पुलावरून सदरचा मृतदेह व शीर असे नदीत फेकून दिले असल्याबाबत कबूली दिली आहे.

सदर वेळी संदीप व योगेश हे मोटरसायकलवरून स्विफ्ट गाडीचे पुढे चालून रस्त्यात काही अडचण येते काय ? याची चाचपणी करत होते.

सदर खूनाचे गुन्हयात आरोपी नामे १) शरद वसंत शिंदे, वय ३३, रा. खेरवाडी शिवार, ता. निफाड, २) आलीम लतीफ शेख, वय २०, रा. खेरवाडी, ता. निफाड, दोघे मूळ रा. मानोली, ता. मानवत, जि. परभणी,जगदीश भास्कर संगमनेरे, वय ५३,संदीप भास्कर संगमनेरे, वय ४५,योगेश जगदीश संगमनेरे, वय २४, तिघे रा. खेरवाडी- ओझर रोड, शिवांजली नगर,खेरवाडी, ता. निफाड यांना अटक करण्यात आली असून पुढील तपास सायखेडा पोलीस स्टेशनचे सपोनि श्री.पप्पू कादरी यांचे पथक करीत आहे.

वरील खूनाचा गुन्हा उघडकीस आणणेसाठी स्थागुशाचे पोलीस निरीक्षक श्री. हेमंत पाटील, सायखेडा पोलीस ठाण्याचे सपोनि श्री. पप्पू कादरी, पोउनि विजय गायकवाड, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोहवा जालिंदर खराटे, पोना विश्वनाथ काकड, सुशांत मरकड, प्रितम लोखंडे, हेमंत गिलबिले, रविंद्र टर्ले, सचिन पिंगळ, कपालेश्वर ढिकले, नवनाथ वाघमोडे, प्रदिप बहिरम, हेमंत गरूड, किरण काकड यांचे पथकाने अहोरात्र मेहनत घेवून सदरचा क्लिष्ट व आव्हानात्मक गुन्हा उघडकीस आणून मोलाची कामगिरी बजावली आहे.

पोलीस पथकाने केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेवून पोलीस अधीक्षक श्री. शहाजी उमाप यांनी तपास पथकास २५,०००/- रू. चे बक्षीस जाहीर करून सर्वांचे अभिनंदन केले आहे.