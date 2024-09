Nashik News : जमीन मोजणी प्रकरणाचा 90 दिवसांत निपटारा : सचिंद्रप्रताप सिंह

Jamabandi Commissioner Sachindra Pratap Singh and others while speaking in the departmental meeting of Land Records Office. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied Nashik News : भूमापन विभागाकडे मोजणीसाठी दाखल होणाऱ्या प्रकरणांचा तीन महिन्यांच्या आत निपटारा करण्याची सूचना जमाबंदी आयुक्त तथा भूमिअभिलेख (पुणे) संचालक सचिंद्रप्रताप सिंह यांनी दिली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात भूमिअभिलेख कार्यालयाची विभागीय आढावा बैठक झाली. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, भूमिअभिलेख उपसंचालक महेश इंगळे यांच्यासह नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार या पाच जिल्ह्यांतील अधिकारी उपस्थित होते. (Sachindra Pratap Singh statement of Settlement of land survey case in 90 days ) Loading content, please wait...