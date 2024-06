SAKAL Exclusive : शिक्षकांना गुलाम बनविणाऱ्या प्रवृत्तीविरुद्ध लढा : विवेक कोल्हे

SAKAL Exclusive : जे शिक्षक ज्ञानदान करतात, समाज आणि पर्यायाने देश घडवितात, त्या वंदनीय शिक्षकांना कुणी गुलाम बनविण्याची कल्पना कशी करू शकतो? ज्यांची मानसिकता गुलामगिरीची आहे, त्यांनी ती शिक्षकांवर लादता कामा नये. शिक्षकांचा सन्मान आणि स्वाभिमान कायम ठेवून त्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यावर माझा भर राहील. जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आणि अन्य कामांचा बोजा कमी करणे अशा बऱ्याच मागण्या मार्गी लावायच्या आहेत. ( Vivek Kolhe statement of Fight against tendency to enslave teachers )