Nashik Fraud Crime : नामांकित कंपनीच्या नावे बनावट ऑईलची विक्री; मुंबई नाका पोलिसांकडून 7 लाखांचे बनावट ऑईल जप्त

नाशिक : मुंबई नाका परिसरातील भाभानगरमध्ये नामांकित कंपनीच्या ऑईलच्या नावाखाली बनावट व भेसळयुक्त ऑईलचे पॅकिंग करून विक्री करणार्या टोळीचा पर्दाफाश झाला आहे. मुंबई नाका पोलिसांची छापा टाकून सुमारे ७ लाखांचे बनावट ऑईल जप्त केले असून याप्रकरणी तिघांना अटक केली आहे. तर, मुख्य संशयित पसार झाला असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. ( Sale of fake oil in name of reputed company )