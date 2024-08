Nashik News : सप्तशृंगगड घाट रस्त्यावर संरक्षक कठडा ढासळला! लोखंडी बॅरीकेटस लावून तात्पुरती उपाययोजना

Workers installing iron barricades as a precautionary measure after the protective wall collapsed on Ghat Road. esakal

सकाळ वृत्तसेवा वणी : नांदुरी-सप्तशृंगगड घाट रस्त्यावरील धोकेदायक भागातील संरक्षक कठडा पावसामुळे ढासळला. त्यानंतर गडावरील ‘चालता बोलता’ मदत केंद्राच्या मदतीने खबरदारी म्हणून धोकादायक ठिकाणी लोखंडी बॅरीकेट्स लावून उपाययोजना केली. (Saptshringgad Ghat road protective wall collapsed) Loading content, please wait...