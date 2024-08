The flood water taken in the storage pond here esakal

नाशिक Nashik News : पालखेड धरणाचे पाण्याने मनमाडला आधार; हक्काच्या वाघदर्डी पाणलोटात मात्र पावसाची प्रतिक्षा Nashik : जिल्ह्यात सर्वदूर पाऊस असताना मनमाडला पाणीपुरवठा करणाऱ्या वाघदर्डी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाची प्रतिक्षा आहे.