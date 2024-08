Nashik School : शहरातील सर्व शाळांना आज सुटी; शांतता रॅलीमुळे महापालिका शिक्षण विभागाचा निर्णय

Nashik School : मनोज जरांगे- पाटील यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली शांतता रॅलीचा समारोप मंगळवारी (ता. १३) नाशिकमध्ये होणार आहे. राज्य स्तरावरून समर्थक सहभागी होणार असून, या शहरातील रस्‍त्‍यांवरील दळणवळण व्‍यवस्‍था प्रभावित होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्‍या शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना सुटी जाहीर केली आहे. प्रशासनाधिकारी बी. टी. पाटील यांनी सुटीसंदर्भात सोमवारी (ता.१२) सायंकाळी आदेश जारी केले आहेत.(school in city is off today due to peace rally )