Nashik NMC : अवैध गर्भपात केंद्रांची महापालिकेकडून शोधमोहीम

नाशिक : महात्मानगर येथील अनधिकृतपणे चालविल्या जाणाऱ्या पंड्या हॉस्पिटलमध्ये गर्भपाताचे प्रकरण समोर आल्यानंतर महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडून बोगस दवाखाने व अवैध गर्भपात केंद्रांची शोधमोहीम सुरू करण्यात आली आहे. महात्मानगर येथील पांड्या हॉस्पिटलमध्ये गेल्या तीस वर्षांपासून अनधिकृतपणे गर्भपाताचे प्रकार होत असल्याचा प्रकार माता-बाल मृत्यू समितीच्या चौकशीनंतर उघडकीस आला. (search operation by Municipal Corporation for illegal abortion centres in city )